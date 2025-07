Poá brilha nos Jogos Regionais 2025 e conquista 11° lugar entre 33 cidades

A cidade de Poá encerrou com brilho sua participação na 67ª edição dos Jogos Regionais, conquistando o 11° lugar na classificação geral entre 33 cidades participantes da competição. A delegação poaense, composta por atletas de diversas modalidades, celebrou resultados expressivos e demonstrou evolução no cenário esportivo da região.

Durante os dez dias de competição, Poá se destacou por equipes em cinco categorias: com ouro no tênis de campo masculino Sub-21, prata no xadrez masculino Sub-21 e bronze no tênis de campo feminino (categoria livre), no judô masculino e no karatê masculino.

Para o secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, os resultados da delegação refletem o empenho coletivo e o comprometimento de todos os envolvidos. “Foram 10 dias de batalhas, superações e conquistas, que mais uma vez colocaram nossa cidade entre as melhores. Todos os atletas e toda nossa equipe estão de parabéns. Nada disso seria possível sem nossos professores, atletas e equipe de apoio, que deram o seu melhor em cada detalhe. Todos são gigantes”, afirmou.

Para Ferreira, a campanha de Poá nos Jogos Regionais 2025 foi marcada por uma combinação de disciplina, esforço técnico e trabalho em equipe.

"Fizemos um levantamento completo dos pontos positivos e negativos de cada modalidade, para que possamos planejar uma participação ainda mais forte e estruturada no próximo ano. O foco agora é avaliar todos os dados, ouvir técnicos e atletas e desenhar um plano de ação ainda mais sólido para a edição de 2026. Agradeço também ao prefeito Saulo Souza por todo apoio”, disse.