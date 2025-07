Poá domina rodada da 1ª Copa Suzete Barboza de Voleibol Adaptado com três vitórias

As equipes de voleibol adaptado da cidade de Poá estrearam com força total na 1ª Copa Suzete Barboza de Voleibol Adaptado, realizada em Paraibuna, no interior paulista. Os primeiros jogos aconteceram no último sábado (26) e os times poaenses venceram todos os confrontos disputados nas categorias 70+ masculino, 60+ feminino e 70+ feminino.

Na estreia, o time masculino 70+ superou a equipe de Paraibuna por 2 sets a 0, com parciais de 15x10 e 16x14. Em seguida, no feminino 60+, Poá enfrentou Santa Isabel e também levou a melhor com uma vitória tranquila por 2x0, com parciais de 15x7 e 15x5.

Já na categoria 70+ feminino, a vitória veio por W.O., após a ausência da equipe de Piquete, que não compareceu à quadra no horário programado. Com isso, Poá fechou o primeiro dia da competição com três vitórias e nenhuma derrota.

A 1ª Copa Suzete Barboza de Voleibol Adaptado continua no próximo mês. O torneio tem como objetivo promover a integração de atletas veteranos por meio da prática esportiva. O formato da competição prevê confrontos em várias categorias de faixa etária.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, comemorou o desempenho das equipes e ressaltou o papel do esporte na vida dos idosos. “Esses resultados mostram a dedicação dos nossos atletas e da equipe técnica. O voleibol adaptado é uma ferramenta poderosa de inclusão e saúde, e ver nossa cidade brilhar na estreia dessa competição é motivo de muito orgulho”, declarou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, também parabenizou as equipes e reforçou a importância da participação. “Mais do que vencer, o importante é competir, estar presente, conviver e valorizar nossos idosos por meio do esporte. Os resultados são consequência de um trabalho sério, mas acima de tudo, celebramos a oportunidade de estarmos juntos e ativos”, afirmou.