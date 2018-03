Poá fica com 7ª colocação na classificação geral do Jori 2018

Poá conquistou medalhas de ouro nas modalidades de voleibol feminino B (bicampeonato) e na natação com Mary Aparecida Elias (duas medalhas). Os poaenses garantiram ainda pratas no tênis de mesa feminino A (Akemi Shiroma) e dança de salão B; e bronzes no tênis masculino (Frederico Masashi), tênis de mesa feminino B (Maria Okabe) e xadrez masculino (Luiz Carlos Gonçalves). A delegação da cidade também registrou o quarto lugar na bocha.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andressa Lopes, parabenizou o empenho dos poaenses. “Foi um prazer imenso estar com eles no JORI. Torci muito por cada um. Por mais um ano conseguimos grandes resultados e reforço que, além das vitórias, o importante foi possibilitar a estes atletas a oportunidade de representar o município em uma competição de tamanho reconhecimento”, comentou Andressa Lopes.



O prefeito Gian Lopes (PR) elogiou os poaenses que disputaram o JORI e reafirmou seu compromisso de manter as atividades do Cantinho da Melhor Idade, que tem como objetivo oferecer um ambiente em que o idoso tenha contato com a prática de algum esporte, com atividades de lazer e de cultura, entre outras ações oferecidas gratuitamente. “A ideia é realizar no Cantinho um trabalho preventivo. Contamos com atividades de educadores físicos, especializados no trabalho com o público idoso. São ações relacionadas à melhoria da mobilidade física, mas também motivacional para que este público se sinta ocupado, útil”.



Esta foi a 22ª edição do Jori e incluiu municípios do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Grande São Paulo. Poá participou nas modalidades de Vôlei Adaptado, Dominó, Truco, Buraco, Bocha, Dança de Salão, Coreografia, Natação, Damas, Xadrez, Atletismo, Tênis e Tênis de Mesa. O JORI é uma realização da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Sebastião.



Para participar da competição em São Sebastião a delegação poaense contou com total apoio dos secretários de Cultura e Esportes, Mário Sumirê e de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves.