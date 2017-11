Poá garante quatro medalhas nos Jogos Abertos

Os poaenses garantiram quatro medalhas - duas de ouro e duas de prata - nos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, a maior competição deste segmento na América Latina, que está acontecendo no Grande ABC. Os atletas garantiram medalhas, nas modalidades de Tênis de Mesa e Vôlei.

O prefeito Gian Lopes (PR) parabenizou os atletas da cidade pelo esforço e por colocar o nome de Poá em destaque no cenário esportivo. “Reforço nosso compromisso com esporte e fico muito contente com os resultados positivos conquistados pelos poaenses. Tenho acompanhando o desenvolvimento dos atletas que treinam na cidade e vamos continuar incentivando eles para continuarmos formando campeões”.

O secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, comentou que Poá garantiu prata com o time de voleibol masculino livre (2ª divisão), e no Tênis de Mesa uma prata com a Ellen (individual), e dois ouros com a Letícia (individual) e nas duplas (Letícia e Ellen). No Tênis Feminino Sub-21 foi garantido o quarto lugar.

“Foi uma ótima participação no Vôlei. Infelizmente, na final, perdemos de Santana do Parnaíba por 3 x 0, mas isso não tirou o brilho de nossa conquista, pois nessa competição estão todos os campeões das oito regiões dos Jogos Regionais”, ressaltou.

“Já no Tênis de Mesa fomos campeões em duplas com as atletas Ellen e Letícia e, no torneio individual, elas também foram destaque chegando a final e disputando prata e ouro. Ainda temos outras disputas. O caminho é longo, mas vamos tentar mais medalhas”, completou.

Poá foi para os Jogos Abertos com a equipe feminina de Basquete/21; Tênis Feminino/21; equipe masculina de Vôlei; equipe de Tênis de Mesa; entre outros. A delegação poaense é composta por 40 pessoas entre atletas, comissão técnica e dirigentes. “A expectativa desde o início era de boa representação em todas as modalidades. Registramos ótimos resultados em outras competições neste ano e por isso a confiança nos nossos atletas sempre foi alta”.



Os Jogos Abertos contam com 32 modalidades esportivas e duas divisões. É possível obter índice olímpico em natação e atletismo.