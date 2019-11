Poá realiza 5ª Copa de Futebol Série Ouro

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Esportes, está realizando a V Copa de Futebol Série Ouro. A competição conta com a participação de 20 equipes, divididas em cinco grupos. Os melhores da 1º fase classificatória e da 2º fase com eliminatória simples, seguem para as quartas de final, quando começa o mata-mata até a grande final, que será realizada no dia 6 de dezembro. Os jogos estão sendo disputados no Complexo Esportivo Renato Barbieri (Campo do Água Vermelha), em Calmon Viana.



Para o prefeito de Poá, Gian Lopes, o incentivo à prática de esportes é uma das prioridades da gestão. “Precisamos ressaltar a importância do esporte na sociedade, independente da idade, ele estabelece um senso de respeito ao próximo, de inclusão social e de tolerância. Ele ensina valores éticos e morais, enquanto nos diverte e ainda faz bem a saúde”.



Segundo o secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, a V Copa de Futebol Série Ouro reúne as melhores equipes de Poá. O evento tem por finalidade promover o intercâmbio social e esportivo e desenvolver a prática da modalidade no município. “É necessário possibilitar projetos e ações que facilitem o acesso ao Esporte, já que a prática esportiva é também uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais. Então, é uma felicidade muito grande oferecer novamente esta competição”, explicou.



As equipes que disputam a V Copa de Futebol Série Ouro são: Unidos da Vila, Poaense, Água Vermelha, B.S.I., Bem Bolado, União, Jardim Emília, Desportivo, Portuguesa, Um Toque Só, Velo Clube, Botafogo, União Amélia, Mendigos, Paraíso, Furacão, Sobrahmos, Vila Sapo, AUNP e Us Preto.



Serão concedidos troféus e medalhas aos dois primeiros colocados da disputa. A equipe campeã da Série Ouro também receberá um fardamento completo com 20 camisas, 20 calções e 20 meiões. Em 2018, o time Água Vermelha foi o grande campeão da Copa Poá de Futebol Série Ouro. O vice-campeonato ficou com o time Bem Bolado, ambos do bairro de Calmon Viana.