Poaenses participam de disputa internacional de Jiu-Jitsu e dos Jogos Infantis

A equipe de Jiu-Jitsu de Poá participou do Campeonato Internacional UAEJJF, realizado pela Federação dos Emirados Árabes Unidos, com sede em Dubai. A cidade poaense foi bem representado na disputa, com uma delegação de cinco atletas e todos conseguiram medalhas, sendo duas de ouro com Martha Ferreira Abrantes e Pedro Henrique de Jesus e três de prata com Luiz Vitor Diniz, Rafaela Nascimento Silva e Mariana Campos de Oliveira.

O secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, parabenizou os atletas do Jiu-Jitsu de Poá e reforçou que a modalidade faz parte de projetos da Prefeitura, por meio da sua pasta. “Realizamos o Programa Esporte e Cidadania e quem quiser participar precisa procurar a Secretaria de Esportes, no ginásio municipal”, comentou.

Segundo o prefeito Gian Lopes, oferecer atividades esportivas em Poá tem como objetivo contribuir para a formação do cidadão e também favorecer o desenvolvimento da comunidade. “Com esse programa esportivo temos a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes. É necessário acrescentar que o acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos riscos sociais”.

O mestre Marcos Anízio de Oliveira, o Marreta, agradeceu o apoio da administração municipal e disse que os atletas poaenses têm conquistado bons resultados em todas as competições que participam. “Além das medalhas que conseguimos nesse último campeonato, o UAEJJF, temos atletas medalhistas no Campeonato Brasileiro, no Paulista, Circuito Paulista, Sul-Americano. Isso mostra que estamos cada vez mais preparados, graças ao nosso empenho e trabalho. No próximo sábado (27) estaremos presentes no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu”.

Jogos Infantis

Do dia 12 ao dia 20 de outubro foi realizado o 1º Jogos Infantis do Estado de São Paulo, realizado em Jundiaí, que reuniu cerca de quatro mil atletas de 170 cidades do Estado. Poá, após eliminatórias, se classificou com basquete feminino e futsal masculino, que ficou em 4º lugar.

O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo para atletas até 16 anos e tem como finalidade, cada vez mais cedo, revelar novos talentos do esporte brasileiro, além de desenvolver o intercâmbio social e esportivo e difundir a práticas esportivas. Foram disputadas as modalidades de Atletismo, Basquetebol, Handebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Voleibol e Natação.