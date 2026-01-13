Por 1ª vitória em 2026, Suzano visita Vôlei Guarulhos Bateubet nesta quarta-feira

Buscando sua primeira vitória em 2026, o Suzano Vôlei está se preparando para mais um clássico fora de casa na Superliga. Nesta quarta-feira (14/01), às 18h30, o Clube do Alto Tietê vai ao Ginásio da Ponte Grande encarar o Vôlei Guarulhos Bateubet pela 2ª rodada do atual turno da Superliga 2025/26. Este, que é um dos confrontos de maior rivalidade do voleibol paulista, terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.



Após ser superado pelo Viapol Vôlei no último sábado (10/01), o Suzano busca a reabilitação e o primeiro triunfo do ano em um clássico contra o arquirrival regional que, na primeira rodada do returno, também saiu derrotado ao perder para o Itambé Minas, em Belo Horizonte (MG), por 3 sets a 1. Para esquentar ainda mais o clima do que promete ser um jogo essencial para as equipes na temporada, o Suzano, com 17 pontos, é o atual 7º colocado da liga, estando com um tento a mais que os guarulhenses, situados na 8ª posição.



O técnico do Suzano, Cezar Douglas, ressalta que mesmo com o tempo curto de preparação após o último jogo em São José dos Campos (SP), o foco é fazer um bom jogo e voltar a vencer na Ponte Grande. “Não fizemos um bom jogo no último sábado, mas estamos trabalhando firme para evoluir e atuar em alto nível. Para este jogo contra o Guarulhos, um time jovem e de muita qualidade técnica que vai contar com a pressão do seu ginásio, teremos que estar mais concentrados para desempenhar melhor e é nisso que estamos trabalhando nestes poucos dias entre os jogos”, afirmou.



A partida entre Vôlei Guarulhos Bateubet e Suzano, válida pela 2ª rodada do atual turno da Superliga 2025/26, acontecerá nesta quarta-feira (14/01), às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).