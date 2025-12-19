Por vaga na Copa Brasil, Suzano faz último jogo do 1° turno da Superliga neste sábado

Neste sábado (20/12), às 16 horas, o Suzano Vôlei entra em quadra pela última vez em 2025 para enfrentar o Azulim Sicoob em Monte Carmelo (MG) na busca por uma vaga na Copa Brasil 2026. O confronto direto válido pela 11ª e última rodada do 1° turno do campeonato nacional terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV.
Após revés em casa por 3 sets 1 (25x19 | 22x25 | 17x25 | 21x25) contra o Saneago Goiás Vôlei, o Suzano, atual 7º colocado com 14 pontos, precisa de uma vitória simples no Ginásio Raul Belém para garantir uma das vagas na Copa Brasil. Para isso, precisará derrotar os donos da casa em um embate direto pela classificação, visto que os carmelitanos ocupam a 9ª posição com 12 tentos.
O técnico Cezar Douglas ressaltou que, para o confronto decisivo, a ordem é vencer para conquistar a classificação. “Estamos trabalhando com o grupo para que os jogadores retomem a confiança e, assim, possamos voltar a ter boas atuações. Mas em primeiro lugar, precisamos vencer esse último jogo para atingir um dos nossos objetivos da temporada”, constatou.
A partida entre Azulim Sicoob e Suzano Vôlei, pela 11ª rodada da Superliga 2025/26, acontecerá neste sábado (20/12), às 16 horas, no Ginásio Raul Belém, em Monte Carmelo (MG). O confronto terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).