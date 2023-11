Portelão recebe eventos de ginástica rítmica e basquete neste fim de semana

O Complexo Esportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro), receberá neste sábado (25/11) uma apresentação especial do projeto de ginástica rítmica “Futuro Brilhante”, das 9 às 13 horas. A atividade será realizada pela Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) e ocorrerá em convênio com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. Os interessados em prestigiar o evento podem comparecer ao ginásio gratuitamente para verificar a execução de técnicas corpóreas de graciosidade e leveza, além da demonstração de força e disciplina por meio do equilíbrio e da música.

As apresentações ficarão a cargo das alunas com idade entre 6 e 15 anos da Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke, situada no Jardim Portugália, que serão conduzidas pela professora Giovanna Freitas para executar coreografias de até um minuto e meio. Ao longo do ano, diversas outras ações foram trabalhadas com este público como oficinas sobre o “Outubro Rosa”, mês dedicado à prevenção contra o câncer de mama, aulas de balé clássico e contemporâneo, entre outras.

No domingo (26/11), também das 9 às 13 horas, o Portelão vai receber o festival de encerramento da oficina de basquetebol promovido ao longo de 2023 pela Adat. Na oportunidade, ocorrerá um campeonato com várias equipes do Instituto Gusmão, do Jardim Revista; da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, do Jardim Tabamarajoara; e da Escola Estadual Alfredo Roberto, do Parque Residencial Casa Branca. O torneio, que reunirá crianças e adolescentes de 7 e 17 anos, será realizado com diversos desafios, como arremesso de três pontos, lance livre e bandeja.

Durante o ano, os professores Vanessa Jardim, Thiago Lessa e Leandro Sá trabalharam exercícios dos fundamentos do basquete, além do preparo físico para auxiliar os alunos no desenvolvimento da modalidade. No período, ainda houve participação das crianças em eventos externos em que o projeto é convidado, por exemplo, o “Desafio das Cestas”, realizado em 29 de outubro.

De acordo com o coordenador pedagógico dos projetos esportivos da Adat, Alex Souza, um dos principais objetivos é incentivar a interação social e o desenvolvimento esportivo. “Buscamos proporcionar oportunidades que vão muito além do surgimento de novos talentos e atletas. Esta parceria é importante no que diz respeito ao crescimento cognitivo e social dos alunos, trazendo benefícios consideráveis à saúde. Agradeço pela parceria da secretaria e, sem dúvidas, este incentivo é fundamental para garantir que cada vez mais pessoas sejam alcançadas”, disse.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou que as associações locais como a Adat ajudam a garantir ampla tradição esportiva do município nas mais diversas práticas esportivas. “Este tipo de projeto é capaz de construir comunidades mais fortes, em que a paixão pelo esporte pode ser capaz de transformar em laços íntimos e valores compartilhados”, afirmou.