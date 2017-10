Prefeito Gian Lopes recebe campeãs dos Jogos Escolares

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na manhã desta sexta-feira (27) as mesatenistas Gabriely Ferreira, Julia Santos e Michely Amorim, que venceram os Jogos Escolares do Estado de São Paulo na disputa por equipes. Também participaram da reunião a dirigente da Diretoria de Ensino de Poá e Itaquaquecetuba, Marli Rodrigues Siqueira Constantino, o secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o vereador Marcilio Duarth, o professor de Tênis de Mesa, Fernando Giovanini e o ex-secretário-adjunto de Esportes, Sidney Calil.



“Fico muito feliz em receber aqui estas jovens poaenses, que representando a escola Elias Zugaib, foram tricampeãs dos Jogos Escolares de São Paulo, um dos maiores eventos de esporte escolar do País e que consiste numa competição anual envolvendo escolas públicas. Elas têm representando muito bem Poá e estão levando o nome da cidade aos principais torneios de Tênis de Mesa”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Esportes, Tonho de Calmon, explicou que as mesatenistas Gabriely Ferreira, Julia Santos e Michely Amorim, além das competições escolares, também disputam torneios representando a Secretaria de Esportes de Poá. “Elas têm apenas 17 anos, mas já representam a cidade na categoria Adulta, em diferentes disputas. É um orgulho muito grande saber que estas jovens, de tamanho potencial, são poaenses”.



O professor de Tênis de Mesa, Fernando Giovanini, comentou que as três mesatenistas foram vice-campeãs dos Jogos Regionais de 2015 e 2017 e campeãs da mesma disputa em 2016. “Elas estão classificadas para os Jogos Abertos do Interior e a Michely e a Julia foram indicadas como as melhores jogadoras do Estado na categoria Infantil (Sub-17)”.



Jogos Escolares

Desde as primeiras competições, muitos campeões foram revelados. “Certamente é uma disputa que valoriza a prática de esportes nas escolas e é uma motivação para que os alunos cultivem o espírito esportivo, além de criar novos talentos, como no caso da Gabriely, Julia e Michely, que inclusive já representam Poá em torneios profissionais”, concluiu a dirigente da Diretoria de Ensino de Poá e Itaquaquecetuba, Marli Rodrigues Siqueira Constantino.