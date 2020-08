Prefeitura apresenta portaria autorizando jogos no Suzanão

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano apresentou, na manhã de ontem, a portaria que autoriza o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, a receber jogos da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A nova portaria saiu após o estádio ser vetado pela FPF, no último dia 12, por falta de laudo de condições sanitárias e de higiene. Segundo a Federação, o documento deveria ter sido enviado para análise do setor de infraestrutura dos estádios e consequente aprovação.

O documento não chegou na Federação até a tarde da última sexta-feira, quando a entidade foi questionada e disse que só autorizaria o uso do Suzanão com o documento de regularização em mãos.

O DS foi atrás da Prefeitura na última sexta-feira, 21, que disse que o estádio estava apto a receber jogos. Em nota, a pasta de Esportes e Lazer disse que “todos os laudos estão dentro dos prazos exigidos pela Federação”.

A administração disse também que todas as normas sanitárias e de distanciamento social serão aplicadas da mesma forma que autoridades sanitárias e o Estado estabelecerem.

O estádio é a casa do União Suzano Atlético Clube (Usac), que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paulista. O time já está se mexendo para o retorno do Paulistão, previsto para o dia 18 de outubro. A cidade pode receber jogos, uma vez que está na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização.

Confira a portaria emitida pela FPF. O documento também está disponível no site da Federação:

Cristina Abreu, diretora do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentares, determina que o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, da cidade de Suzano, está liberado para jogos de qualquer evento esportivo profissional e amador, organizado por esta Federação, devido à entrega do Laudo Técnico. Esta portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.