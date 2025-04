Prefeitura promove troca de ingressos para jogo decisivo do Suzano Vôlei

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo a troca de ingressos para o jogo decisivo do Suzano Vôlei contra o Itambé Minas, que vale a continuidade do time da cidade na Superliga Masculina de Vôlei. A entrada para o 2º confronto das quartas de final, marcado para este sábado (12/04), às 21 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), será garantida mediante a doação de um quilo de alimento não perecível no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre quarta e sexta-feira (9 e 11/04), das 9 às 16 horas.

O clube também disponibiliza bilhetes no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida, com a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O Suzano Vôlei contará com torcida reforçada, pois serão montadas arquibancadas móveis que aumentarão a capacidade da Arena Suzano de quatro para sete mil espectadores. Em função da derrota no primeiro jogo contra o Itambé Minas, em Belo Horizonte, por 3 sets a 0, o time local será eliminado em caso de novo revés para a equipe mineira, já que o regulamento prevê uma melhor de três jogos nessa fase, com classificação garantida para o time que vencer dois duelos.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, os jogos do Suzano Vôlei na Arena têm colaborado de maneira significativa para doações às famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos juntos nessa campanha em busca de mais uma vitória. A torcida pode ajudar não só a equipe a conquistar grandes resultados em quadra, como também fazendo parte do time que contribui com a doação de alimentos. Vamos manter a parceria entre o time e a população, apoiando o Suzano Vôlei e ajudando quem mais precisa”, ressaltou Déborah.

Para o prefeito Pedro Ishi, a partida contra o Itambé Minas será a mais importante da temporada 2024/2025 para o time de Suzano, por isso a mobilização de todos é fundamental para a continuidade na Superliga. “Vamos lotar mais uma vez a Arena Suzano para torcer pela nossa equipe nesse jogo tão decisivo. A troca social garante que os torcedores possam assistir ao jogo e contribuir com a doação de alimentos. Convidamos todos a prestigiar essa grande atração e nossa linda campanha de solidariedade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.