Prefeitura tem inscrições abertas para aulas de judô no Socorro e no Pró-Hiper

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) está com inscrições abertas para aulas gratuitas de judô. As atividades acontecem no Centro Esportivo do Socorro e no espaço do Pró-Hiper, com opções de turmas a partir dos 6 anos.

No Centro Esportivo do Socorro, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h. Os participantes deverão ter a partir dos 7 anos até adultos. As inscrições podem ser feitas no próprio Centro Esportivo e os interessados deverão apresentar três fotos 3x4, cópia do documento de identidade, cópia de comprovante de endereço e atestado médico. Os originais dos documentos também deverão ser apresentados.

As aulas no Pró-Hiper também acontecem às terças e quintas-feiras, mas no período da tarde. Das 16 às 17 horas, o atendimento é para alunos dos 6 aos 9 anos. Já das 17 às 18 horas, a turma é formada por alunos dos 10 aos 14 anos. Os interessados deverão fazer as inscrições na sede da Smel, que fica no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. É necessário levar uma foto 3x4, cópias do documento de identidade e de comprovante de endereço. Os originais dos documentos também deverão ser apresentados.

“As aulas oferecidas pela Prefeitura são uma ótima oportunidade para as pessoas que se interessam pela modalidade possam praticá-la. Além disso, o judô é uma modalidade que auxilia bastante na formação das crianças e jovens”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O Centro Esportivo do Socorro fica na rua Rogério Tácola, 118 – Socorro. Já o espaço Pró-Hiper está localizado na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 – Mogilar. Por fim, a sede da Smel está localizada na estrutura do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, que fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.

Mais informações sobre as aulas gratuitas de judô podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.