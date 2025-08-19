Presidente comemora acesso do Ecus, mas mantém foco no título

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) garantiu seu acesso para a Série A4 do Campeonato Paulista no último sábado (16), quando empatou com o Mauá em 1 a 1 e se classificou para a final do torneio.

O DS buscou Sérgio Chagas, o Serginho, presidente do clube, que comemorou a subida de divisão, falou sobre a importância de participar da A4, mas manteve o foco no título da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha.

“É um projeto que temos há pelo menos dois anos. Fiquei muito feliz. Sabemos que é um campeonato difícil. Temos grandes dirigentes, a comissão técnica, jogadores, temos o privilégio de ter ótimos profissionais. Fomos contemplados com o acesso, é gratificante. O foco é buscar o título, temos a oportunidade de ser campeão e é isso que está no pensamento agora. Depois que terminar o campeonato vamos começar os trabalhos para o ano que vem”.

A ideia do clube é manter a comissão técnica e principais jogadores para a próxima temporada, mas também contratar novos atletas para reforçar o elenco. “Tenho certeza de que eles vão conseguir fazer o mesmo trabalho no ano que vem para colocarmos o Ecus na A3 o mais rápido possível. O intuito é levar a base de atletas, dar continuidade e melhorar o elenco para o ano que vem. Acredito que o Renan (Martins, técnico) vá continuar com a gente. Vamos ter uma conversa depois desses dois últimos jogos e traçar o planejamento para o ano que vem”, continuou.

Serginho ressaltou a importância do acesso, tanto em questões esportivas, quanto em visibilidade do clube e finanças. “O acesso é importante porque abre margem e fica mais perto da elite. Mas também tem financeiro, visibilidade de jogadores, clube e comissão. São vários fatores primordiais. A visibilidade vai para a cidade também. Projetos e patrocinadores são maiores também, o acesso é importantíssimo”.

O presidente do Ecus disse, ainda, que o trabalho do ano que vem será desenvolvido para que a equipe consiga o acesso para a A3 no primeiro ano disputando a competição.

“Vamos fazer um trabalho para conseguir outro acesso, sei que é difícil. Saímos de uma competição e entra em outra. A Série B é sub-23 com três jogadores acima da idade, na A4 muda um pouco o perfil. A A3 também é outro patamar, então sempre que você consegue um acesso tem que mudar o perfil. O futuro é sempre pensar no acesso, porque fazer o trabalho o ano todo e não conseguir é complicado. Gasta energia, dinheiro e tem todo o planejamento frustrado. Mas temos plena certeza que vamos fazer um bom trabalho no ano que vem”, finalizou Serginho.