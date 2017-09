'Qualquer ponto perdido agora é crucial', diz presidente do Usac

Visando a semifinal da Taça Paulista, o União Suzano Atlético Clube (Usac) entra em campo no sábado contra o Independente. O duelo é o primeiro de outros dois que a equipe terá nesta 2ª fase. A expectativa de conquistar a vitória é boa. Isso porque o presidente do clube suzanense, Jorge Firmo, afirmou que o elenco está confiante. O jogo iniciará a partir das 15 horas no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Nesta etapa da competição há dois grupos, cada um com quatro equipes. Elas se enfrentam em confrontos diretos, sendo três partidas. Os dois primeiros de cada chave, ou seja, o que somar mais pontos passa para a semifinal.

Nessa filosofia, Firmo apontou que o Usac precisa ganhar na estréia dentro de casa. Ele também acredita que a classificação dos times do grupo acontecerá apenas na última rodada. "É um grupo muito forte que estamos disputando. Vai ser decidido na última partida. Vamos ter todo cuidado para jogarmos fora de casa, mas temos que fazer o dever de ganhar no Suzanão. Qualquer ponto perdido é crucial para eliminação", destacou.

O presidente ainda ressaltou que os jogadores estão confiantes e em bom ritmo de jogo. "Os atletas estão preparados. Toda classificação anima, como o dos outros times também estão. Vamos manter o foco, aprimorar a finalização, pois fizemos poucos gols e conquistar os resultados. Acredito que dá para passar para chegar a semifinal. Seria um passo a frente em comparação ao ano passado, quando fomos eliminados nas quartas de finais pelo Raça Esporte Clube, o qual ganhamos já nesta competição de 2 a 1 neste ano e atualmente, também está no nosso grupo. É um campeonato bem disputado e as equipes do interior estão muito preparadas e fortes", completou.

O Usac está no grupo do Esporte Clube Vai Vai, Independente e Esporte e do Raça. Na outra chave estão os times Bebedouro Esporte Clube, Montealtense, Rose N Boys Futebol Clube e Talentos 10 Futebol Clube.