Ramon Menezes anuncia jogadores convocados da seleção brasileira; confira a lista

Os jogadores da nova seleção brasileira foram anunciados na manhã desta sexta-feira (3) pelo técnico interino, Ramon Menezes. Os atletas foram convocados para o amistoso contra o Marrocos, que será realizado em 25 de março, na cidade de Tânger.

Com 11 nomes que estiveram na última Copa do Mundo e nove caras novas, o técnico interino revelou que mais de 50 nomes estiveram na mesa da comissão técnica com a missão de renovar e manter o Brasil competitivo.

Durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, ausências como Gabriel Martinelli, Joelinton e Douglas Luiz chegaram a ser citados.

Menezes comentou a escolha da lista feita em parceria com os analistas de desempenho e Ricardo Gomes, coordenador técnico.

“Vamos enfrentar um Marrocos que foi semifinalista da Copa e está muito preparado. Em cima disso, buscamos o equilíbrio na montagem. Os jovens do Sub-20 que eu conheço bem. Poderia ter mais jogadores com idade olímpica, estamos deixando fora o Martinelli, por exemplo. Mas acredito que fizemos a melhor escolha”, comentou o treinador.

Na entrevista, Menezes ainda destacou que todos os jogadores que estiveram no Catar na última Copa do Mundo teriam condição de fazer parte da lista e garantiu ter tido total liberdade da gestão da CBF para escolhas.

Confira o nome dos jogadores convocados

Os escolhidos para goleiro foram Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras). Nas laterais, Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottemham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Os zagueiros são Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit). Já os meio-campistas, são André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Por último, os atacantes escolhidos foram Antony (Manchester United), Richarlison (Tottemham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR).