Real Madrid é campeão mundial com goleada sobre Al-Hilal

O Real Madrid é novamente o campeão mundial de clubes de futebol. O time espanhol aplicou, na tarde deste sábado (11), uma goleada de 5 x 3 sobre o Al-Hilal em Rabat, no Marrocos. Com o resultado, os Merengues se consolidaram como os maiores vencedores do Mundial de Clubes com 8 taças (Milan e Bayern aparecem em segundo lugar com 4 conquistas cada um).

O grande destaque da vitória espanhola foi o brasileiro Vinícius Júnior. O ex-jogador do Flamengo fez dois gols e deu uma assistência. O primeiro gol do jogo foi do atacante da seleção brasileira. Depois de troca de passes entre Valverde e Benzema, Vini Júnior recebeu em profundidade e completou. Aos 17, Modric cruzou e o uruguaio Valverde concluiu de primeira para ampliar. Aos 25, os sauditas descontaram. Em rápido contra-ataque, Carrillo achou Marega que soltou um chutaço para fazer 2 a 1.

A etapa final começou com o time europeu forçando novamente o ritmo. Logo aos oito, Vinícius Júnior fez outra pela jogada pela esquerda, tabelou com Camavinga e cruzou de trivela para Benzema estufar as redes. Logo depois, aos 12, Carvajal trocou passes com Valverde, que tocou com categoria para ampliar, 4 a 1.

Depois entrou em cena outro sul-americano que fez um excelente Mundial. O argentino Vietto recebeu lindo passe em profundidade de Abdulhamid e tocou com muita técnica para deslocar o goleiro Lunin. Aos 23, de novo Vini Júnior. O brasileiro driblou pela esquerda, a bola sobrou para Ceballos. E, na sequência, o jogador da seleção verde e amarela apareceu na corrida dentro da área para concluir de pé direito. Placar: 5 a 2.

O jogo seguiu muito bom e com as equipes criando diversas chances. Até que, aos 33 minutos, o centroavante argentino Vietto fez o segundo dele na final e o terceiro no torneio. Foi uma grande jogada do time da Arábia Saudita com sul-americanos. Cuéllar roubou a bola na saída de jogo do Real Madrid, Michael driblou, tocou para trás, e o artilheiro concluiu depois de um belo giro sobre o defensor definindo o placar em 5 a 3.