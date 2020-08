Regularizado pelo Corinthians, Otero pode estrear contra o Fortaleza

O novo reforço do Corinthians, o venezuelano Rómulo Otero, de 27 anos, já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, o meio-campista vive a expectativa de ser relacionado para o jogo desta quarta-feira (26) contra o Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado na segunda-feira (24) pelo clube, Otero foi contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG, e permanecerá no Timão até o final de julho do ano que vem.

No canal oficial no Youtube, o time paulista publicou um vídeo do “Escorpião”, apelido recebido pelo atleta devido ao veneno colocado em suas cobranças de bolas paradas.

Otero será o primeiro venezuelano a vestir a camisa do clube, que já conta com outros quatro estrangeiros: Ángelo Araos (chileno), Bruno Méndez (uruguaio), Mauro Boselli (argentino) e Victor Cantillo (colombiano).

Antes de chegar ao Corinthians, o jogador só havia defendido no país o Atlético-MG. O meio-campista foi revelado pelo Caracas, clube que leva o nome da capital da Venezuela. Ele também atuou no Huachipato (Chile), Wehda (Arábia Saudita) e na seleção venezuelana.