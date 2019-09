Retorno do goleiro Bruno aos gramados será contra o União Mogi

A volta de Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, aos gramados, será contra a equipe sub-20 do União Futebol Clube, de Mogi das Cruzes. A equipe mogiana enfrentará o Poços de Caldas (MG), no dia 6 de outubro, às 10 horas, no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, na cidade mineira de mesmo nome.

Essa será a primeira partida do goleiro Bruno no retorno aos gramados pela equipe mineira. Ele foi condenado à prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, que desapareceu em 2013 e não foi encontrada até então.

Segundo o presidente do União Mogi, Osmar Novais Ferreira, o clube mineiro arcará com os custos da viagem. Osmar conta que a equipe mogiana foi a escolhida por um diretor das categorias de base do União, que está em Minas Gerais. “O pessoal do Poços de Caldas entrou em contato com ele, e o diretor indicou o União para a primeira partida do goleiro Bruno”, conta.

Novais considera a partida como uma preparação para a equipe mogiana, que jogará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início de 2020. “Tudo isso está acertado, a partida vai acontecer. Estamos trabalhando para a Copa São Paulo, e esse jogo servirá como um preparativo para o time sub-20”, afirma.