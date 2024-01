Revitalização de pista de skate será entregue neste domingo no Boa Vista

A pista de skate na Av.Katsutoshi Naito, no Cidade Boa Vista será entregue neste domingo após passar por reformas e revitalização nos últimos meses. A entrega contará com a presença do skatista Davison Fortunato.

A revitalização contou com apoio da Prefeitura de Suzano e da Assicação Suzanense de Skate, segundo informou Fortunato, que também anunciou o início das aulas de skate para pessoas a partir dos 10 anos.

Fortunato também entregará 30 skates neste domingo. A entrega será no Parque Max Feffer.

“A minha ideia é poder democratizar o skate, para que todos possam ter a oportunidade de andar. Eu iria fazer a doação dos equipamentos para 30 crianças selecionadas, mas muitas que não tem condições acabam querendo. Dessa forma, pensei em doar para o projeto e criar oportunidades igualitárias para todos”, conta Davison.

Para a reforma da pista, o espaço foi revitalizado pela associação Suzanense de skate em parceria com a prefeitura da cidade e ganhou novos obstáculos, construídos pelo skatista Rafael Barros, além de uma pintura especial e personalizada. Um dos principais objetivos do trabalho de Davison Fortunato com o skate, é garantir oportunidades em lugares que carecem delas, assim como já faz nos campeonatos promovidos por ele, como o Suzano Skate Jam, Amazing AM e o Girls Skate Jam.

Além disso, Davison irá realizar a doação de 30 skates para o Suzano Skate Club, um projeto social de aulas de skate gratuitas para todas as idades, que possui o apoio da secretaria de esportes da cidade de Suzano. As aulas são ministradas por profissionais de educação física qualificados e que possuem vasto conhecimento do universo do skate.

O projeto atua no Suzano Skate Park, mesma pista onde acontece o Girls Skate Jam, o único campeonato de skate 100% voltado para o público feminino, promovido por Davison. As aulas acontecem toda quarta e sexta, das 9h00 às 10h00 e também das 16h às 17h. “O projeto funciona há algum tempo, mas estamos com o plano de atender até 600 pessoas em 2024. Nós queremos difundir a cultura do skate da melhor forma”.