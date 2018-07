Ricardo Cadum será supervisor do Mogi Basquete nesta temporada

Além de uma reformulada no elenco para a temporada 2018/2019, o Mogi Basquete também está se reforçando na parte administrativa. O clube trouxe o ex-atleta e ex-técnico Ricardo Cardoso Guimarães, o Cadum, para assumir a supervisão do time nesta temporada.

Cadum é licenciado em administração de empresas e atuou por vário times brasileiros durante os 25 anos de carreira. Ele teve uma passagem vitoriosa de 12 anos pela seleção brasileira, com dois títulos Sul-Americanos (1983 e 1989) e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos, além de ter participado de quatro olímpiadas (1980, 1984, 1988 e 1992). Cadum também já foi comentarista de basquete nos Estados Unidos e, ultimamente, participava das transmissões dos jogos ao vivo pela Liga Nacional de Basquete.

“Fiquei muito feliz e honrado com o convite para trabalhar no Mogi das Cruzes/Helbor. Claro que aceitei de pronto e estou muito empolgado com esta oportunidade. Já comecei a trabalhar, fazendo muitos contatos e me inteirando de todas as situações da equipe. Vou trabalhar diretamente com dois ex-companheiros de seleção brasileira: o Nilo [Guimarães] na parte administrativa e o Guerrinha na parte técnica. Acredito que poderei ajudar bastante a equipe. Eu tenho um trânsito bastante livre nos dois lados. Então, estou muito empolgado e tenho certeza de que o Mogi fará uma grande temporada. Estarei pronto para ajudar a equipe em todos os momentos e acredito que teremos sucesso, porque o time está sendo bem montado e preparado para disputar o Paulista, a Liga das Américas e o NBB 11”, destaca Cadum.

O secretario de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes, Nilo Guimarães, ressalta que a chegada de Cadum para supervisionar a equipe reforça o processo evolutivo que o clube vem tendo nos últimos anos. “A gente está passando por um processo de evolução e a vinda do Cadum mostra que o caminho é esse. Ele tem muita experiência como atleta e como gestor e dará uma qualificação ainda maior para a nossa equipe em todas as ações do dia a dia. O Cadum vai completar muito bem o time. A gente teve uma mudança bem ampla na nossa equipe e a vinda dele é muito importante para nos qualificar ainda mais. Estamos mantendo toda a nossa comissão técnica e agora tendo um ganho a mais com a chegada do Cadum”, pontua o secretário.

Apresentação oficial

Cadum, os recém-chegados à equipe JP Batista, Luis Gruber, Enzo Cafferata, Gui Deodato, Arthur Pecos e João Pedro Demétrio e os atletas que permaneceram, Guilherme Filipin, Shamell Stallworth, Fabricio Russo, Guilherme Lessa e José Carlos, serão apresentados oficialmente para a temporada nesta segunda-feira (9), às 16h, no Ginásio Hugo Ramos. A equipe já começou a se preparar para a estreia no Campeonato Paulista no dia 28 de julho, às 19h, contra a Liga Sorocabana/Uniso, fora de casa. A estreia no Hugão será no dia 4 de agosto contra o América, às 19h.