Rodada define semifinalistas da Taça Condemat de Futsal

A primeira fase da Taça Condemat de Futsal, que reúne 10 cidades do Alto Tietê, chega ao final neste sábado (19) com quatro jogos no Ginásio Municipal Antônio Carlos Mendonça, em Arujá. A rodada define os quatro times que vão disputar a semifinal do torneio no próximo dia 26.

Vão para a disputa da semifinal os dois primeiros colocados de cada chave. Pela chave A, lideram Santa Isabel e Biritiba Mirim, com oito pontos cada. Poá está em terceiro lugar com sete pontos, Itaquaquecetuba em quarto com três pontos e Suzano na lanterna sem ganhar nenhum jogo até o momento.

Na chave B, Arujá e Salesópolis estão na frente com oito pontos, seguidas de Guararema (6). Mogi das Cruzes está em penúltimo (3 pontos) e Guarulhos no último lugar – veja classificação completa.

Neste sábado, em Arujá, irão jogar Santa Isabel x Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba x Poá, Guarulhos x Guararema e Arujá x Mogi das Cruzes.

“Esse é o primeiro torneio realizado pelo Condemat com a proposta de incentivar o esporte regional. Estamos avançando agora para as etapas finais e, independente dos resultados, já contabilizamos um saldo positivo porque tem sido muito boa a participação dos municípios”, ressalta Fausto Pizzolato, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê.

A quarta rodada da Taça Condemat de Futsal foi disputada no último sábado (12) no Ginásio Roberto David, em Suzano, com os seguintes resultados: Guararema 4 x 1 Mogi das Cruzes, Poá 1 x 1 Biritiba Mirim, Salesópolis 3 x 2 Guarulhos e Suzano 4 x 6 Itaquaquecetuba.

CLASSIFICAÇÃO GERAL