Róger Guedes aceita proposta do Al-Rayyan e deixa o Corinthians

O atacante do Corinthians, Rogér Guedes, aceitou proposta milionária do Al-Rayyan do Catar e não veste mais a camisa do Timão. O jogador embarca para o novo país nos próximos dias.

O Corinthians tentou segurar o jogador com uma renovação e depois adiar a viagem dele para depois da semifinal contra o São Paulo, dia 16, mas o Al-Rayyan tem pressa para ter Guedes no elenco.

Guedes deixará o Timão com 126 jogos disputados e 43 gols marcados. Em sua despedida, contra o Vasco, alcançou a marca de 31 gols na Neo Química Arena, isolando-se na artilharia do estádio.