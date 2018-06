Rússia volta a campo e mais quatro times estreiam na Copa

A terça-feira (19) fecha a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e marca a estreia da Colômbia, do Japão, da Polônia e do Senegal. O dia terá ainda a primeira partida da segunda rodada, com a anfitriã Rússia voltando a campo pelo grupo A.

Colômbia x Japão

Há quatro anos, a Colômbia foi uma das sensações da Copa do Mundo no Brasil. Comandada por James Rodriguez , a seleçãocaiu diante do Brasil, mas deixou boa impressão no mundo do futebol. Agora, na Rússia, volta à Copa buscando recuperação, após performances inconstantes na Copa América e nas eliminatórias. Na Copa de 2014, as duas seleções também estiveram no mesmo grupo, e a Colômbia venceu os japoneses por 4 x 1.

Do lado japonês, uma notícia de última hora pode tirar o foco dos jogadores na estreia: o terremoto que atingiu a cidade de Osaka, matando três pessoas e ferindo mais de 200. O técnico Akira Nishino se mostrou preocupado com o estado psicológico dos seus atletas. “Eu me preocupo com a condição mental e psicológica dos jogadores, porque tivemos alguns deles afetados [pelo terremoto], com famílias em Osaka”, disse, em entrevista coletiva ontem (18).

Polônia x Senegal

Outro jogo de hoje será entre a Polônia, de Lewandowski, e o Senegal, de Mané. O atacante polonês, do Bayern de Munique, é a grande estrela da seleção nacional. É nele que o país deposita as esperanças de avançar às oitavas de final no grupo mais indefinido de todos.

“Eu digo muitas vezes que Robert Lewandowski é um jogador muito importante, capitão e estrela, mas é uma estrela jogando para o time. Eu acredito que os demais jogadores também são importantes, na medida em que futebol é trabalho em equipe”, disse o técnico polonês Adam Nawalka.

A seleção africana também tem sua estrela. É Sadio Mané, atacante do Liverpool. Ele vem chamando muita atenção do mundo do futebol com boas atuações pelo time inglês. Foi com ele, ao lado do egípcio Salah e do brasileiro Firmino, que o time chegou à final da Liga dos Campeões, da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

O Senegal volta a uma Copa do Mundo depois de 16 anos. É a segunda participação do país no torneio. Na primeira vez, o país foi a sensação do mundial, vencendo a então campeã França na partida de abertura e chegando às quartas de final. “Certamente, é um sonho de criança. Temos nos preparado bem, estamos trabalhando. E amanhã teremos que acordar [do sonho] para deixar o povo senegalês orgulhoso”, afirmou o meio-campista Cheikhou Kouyate.

Rússia x Egito

Existem expectativas sobre o jogo inaugural da segunda rodada do grupo A. Uma delas é saber se a Rússia vai manter a boa performance da partida de estreia, quando goleou a Arábia Saudita por 5 a 0. A segunda é se o astro egípcio Mohamed Salah estará em campo e em que condições. Salah não jogou contra o Uruguai por estar se recuperando de uma lesão no ombro.

Como perdeu para os uruguaios na primeira rodada, a equipe não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória. “Estamos bem preparados, analisamos a performance do adversário e sabemos quão importante é esse jogo contra a Rússia porque queremos sempre vencer. Vamos ver o que o que acontecerá com a gente [durante o jogo] e qual será a melhor forma de buscar os três pontos”, disse o treinador do Egito, Héctor Cúper, em entrevista nessa segunda-feira (18).

A Rússia perdeu Dzagoev, lesionado durante a partida contra os sauditas. O treinador russo, Stanislav Cherchesov, se mostrou otimista com a manutenção do nível da equipe. “Quando um jogador de tamanha qualidade sai, a pergunta é quem e como substituí-lo. Nós trabalhamos para isso no primeiro jogo. É por isso que estou certo de que faremos o mesmo hoje”, afirmou.