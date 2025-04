Sabino e Pedrosa, do Suzano Vôlei, vão para a Seleção Brasileira

O Suzano Vôlei recebeu nesta terça-feira (29/04) a confirmação por parte da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) de que dois de seus atletas foram chamados para a Seleção Brasileira de Voleibol. O oposto Guilherme Sabino foi convocado pelo técnico Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, para integrar o grupo principal que disputará a Liga das Nações (VNL), que deve acontecer em 11 de junho, no Rio de Janeiro. Já o central Pedrosa foi convidado a participar dos treinamentos da equipe nacional.



A convocação e o convite consolidam a presença do Suzano Vôlei no cenário esportivo nacional pelo quarto ano consecutivo, reforçando o trabalho de formação e alto rendimento desenvolvido pelo clube.



Para a diretora do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, a conquista representa o reconhecimento da dedicação de toda a estrutura do time. “É motivo de grande orgulho ver nossos atletas alcançando esse nível. O desempenho de Sabino e o potencial de Pedrosa refletem o compromisso de todos que integram o projeto, desde a comissão técnica até o apoio dos patrocinadores”, destacou.



O Suzano Vôlei também agradeceu aos parceiros que colaboram para o fortalecimento da equipe. “A presença dos nossos atletas na Seleção é resultado de um esforço conjunto, que envolve investimento, planejamento e muita dedicação. Por isso, deixamos os nossos agradecimentos a todos os patrocinadores”, finalizou.



Com a convocação de Sabino e a participação de Pedrosa nos treinamentos, o Suzano reafirma seu papel de destaque na formação de atletas para o voleibol nacional.