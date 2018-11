Santa Casa de Mogi realiza 1ª Corrida Solidária

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes referência regional em Maternidade e Gestação de Alto Risco se prepara para a sua 1ª Corrida Solidária. O evento, que acontecerá, no dia 10 de fevereiro de 2019, tem como principal objetivo arrecadar recursos paraa realização de melhorias em prol de seus pacientes. As inscrições já estão abertas desde o último dia 05 de novembro e poderão ser feitas através do link: https://minhasinscricoes.com.br/v5/Evento/corridasolidariasantacasa

O trajeto a ser percorrido será na região do Ginásio Hugo Ramos com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em uma pista exclusiva para os praticantes de atividades físicas, garantindo segurança e conforto para os participantes. Neste primeiro lote de vendas que será do dia 05/11 à 05/12 as inscrições terão o valor promocional de R$ 60,00 e todos os participantes terão direito a um kit (camiseta, bag, número, chip). Haverá medalhas aos vencedores.

Realizado por Renato Pereira, coordenador do departamento de eventos e captação da Santa Casa essa corrida é a largada para os diversos eventos programados pelo hospital para o próximo ano. De acordo com ele a Santa Casa é de todos e contamos com a participação das pessoas para nos ajudar a melhorar a infraestrutura e atendimento a nossos pacientes e colaboradores. “Queremos que todos participem, colaborem, corram pela vida, sejam solidários e ajudem a Santa Casa de Mogi nesta primeira Corrida Solidária”, explica.

Evento: 1ª Corrida Solidária Santa Casa de Mogi das Cruzes



Modalidades

Corrida: 5 km e 10 km;

Caminhada: 3 km;

Dia

10 de fevereiro de 2019

Local:

Região do ginásio municipal Hugo Ramos

Valores:

A partir de R$ 60 reais (lote promocional)



Inscrições e informações:

link: https://minhasinscricoes.com.br/v5/Evento/corridasolidariasantacasa

Valores

Corrida:

1 lote R$ 60,00 05/11 à 05/12

2 lote R$ 70,00 06/12 à 06/01

3 lote R$ 80,00 07/01 à 21/01

4 lote R$ 90,00 22/01 à 03/02

Caminhada

Valor único R$ 60,00

Informações:https://minhasinscricoes.com.br/v5/Evento/corridasolidariasantacasa

Assessoria de Imprensa

Email: imprensa@scmmc.com.br

Tels.: 4728.4701 ou 996903055