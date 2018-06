Santa Isabel e Arujá disputam título da Taça Condemat de Futsal

Santa Isabel e Arujá vão definir neste sábado (16) o campeão da 1ª Taça Condemat de Futsal. A disputa ocorrerá no ginásio municipal Roberto David, no Sesc, em Suzano. Os times foram classificados após derrotarem, respectivamente, Guararema e Poá no último final de semana, na quadra do Sesi Mogi das Cruzes.

A rodada final da Taça Condemat de Futsal começa às 18 horas, com a disputa do terceiro lugar entre os times de Guararema e Poá. Na sequência, às 19 horas, jogam Santa Isabel e Arujá. Além do troféu de campeão, o ganhador do torneio receberá o troféu transitório. A premiação está prevista para 20 horas, com a presença de prefeitos.

Os quatro finalistas da Taça Condemat de Futsal protagonizaram partidas emocionantes e de alto nível técnico no último sábado (9), no Sesi. Na primeira semifinal, Santa Isabel venceu Guararema por 3 a 0 e assegurou uma das vagas para a grande final.

No segundo jogo,com disputa de lance a lance e ânimos acirrados - inclusive com expulsões de jogadores e técnicos -, Arujá e Poá empataram no tempo normal (5 a 5) e na prorrogação (6 a 6), levando a disputa para os pênaltis, onde Arujá levou a melhor (4 a 3).

“Já esperávamos esse alto nível de disputa nesta fase porque todos os times tiveram um tempo maior de preparação e entraram em quadra visando a disputa do primeiro título de campeão regional. Portanto, a grande final neste sábado promete”, ressaltou Fausto Pizzolato, coordenador da Câmara Técnica de Esportes.

Na rodada final, serão premiados com troféus os times campeão, vice-campeão, terceiro e quarto colocados. Além disso, haverá premiação para artilheiro, melhor goleiro, fair play (disciplina) e atleta revelação, além de medalhas para dirigentes e atletas campeões e vice-campeões.