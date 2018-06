Santa Isabel é campeã da 1ª Taça Condemat de Futsal

A 1ª Taça Condemat de Futsal já tem campeão. Com campanha invicta, o time de Santa Isabel ficou com o título regional e, por tabela, ainda levou o troféu transitório e as premiações por artilharia, defesa menos vazada, atleta revelação e fair play, após decisão emocionante contra Arujá, na noite do último sábado (16), no ginásio municipal Roberto David, em Suzano. O placar final foi de 7 para Santa Isabel contra 3 para Arujá, vice-campeão da competição disputada por 10 cidades que integram o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Poá ficou com o terceiro lugar e, Guararema, com o quarto.

A campeã Santa Isabel levou o título da Taça Condemat de Futsal com um saldo de 17 pontos e 37 gols marcados em seis partidas – com um empate e cinco vitórias, a última delas no sábado, quando abriu o placar sobre Arujá logo no início da partida, não se intimidou com o empate do time adversário, abriu vantagem novamente e terminou o primeiro tempo na frente no placar.

No segundo tempo, Arujá mudou o esquema em quadra e ameaçou uma reação, marcando dois gols em pouco espaço de tempo. Mas com o impulso da torcida e, principalmente, a presença do artilheiro da competição em quadra, Santa Isabel marcou mais um, dois, três e cravou 7 gols no placar – 5 deles marcados pelo camisa 9 Edelei Guimarães de Santana Junior, eleito atleta revelação da 1ª Taça Condemat de Futsal e também o ganhador do troféu Artilheiro 2018, com um total de 18 gols.

Com apenas 13 gols tomados, o time de Santa Isabel ainda teve a defesa menos vazada da competição, com direito a troféu para o goleiro Renan Elias Santos. A equipe levou também o troféu Fair Play como a mais disciplinada. A prefeita Fábia Porto conferiu a final de perto e comemorou a premiação com os atletas. “Santa Isabel é uma cidade de craques e estamos orgulhosos pela conquista da 1ª Taça Condemat de Futsal. Sem dúvida, um grande incentivo para o esporte do nosso município”.

O presidente do Condemat, prefeito Rodrigo Ashiuchi, entregou medalhas aos atletas campeões e vice-campeões, assim como os troféus. Ele destacou o empenho e compromisso dos jogadores em representar as cidades. “Estão todos de parabéns pelo alto nível do torneio. Tivemos uma competição séria e de muito respeito entre os times”, disse.

A 1ª Taça Condemat de Futsal teve a primeira fase disputada pelos times de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Avançaram para a semifinal Arujá, Guararema, Poá e Santa Isabel.

Transitório

Além do troféu de campeão, o time de Santa Isabel ganhou o direito de ficar com o Troféu Transitório da Taça Condemat de Futsal. Pelo regulamento da competição, ele se torna definitivo após três títulos consecutivos da cidade ou quatro alternados.

“Nossa proposta foi abrir espaço para o esporte amador e fomentar a prática esportiva na Região. Começamos com o futsal, que é uma das modalidades com maior número de adeptos, e deu certo. Agora, teremos torneios e festivais em outras modalidades e, em paralelo, vamos planejar a segunda edição da Taça Condemat de Futsal”, adiantou Fausto Pizzolato, coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat.

No sábado, antes da grande final, teve a disputa do terceiro lugar e Poá ficou com o troféu após abrir 4 a 0 contra Guararema que, com número insuficiente de atletas em quadra, desistiu da partida antes mesmo do final do primeiro tempo.