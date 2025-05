São Paulo é eleita cidade-sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027

Agora é oficial: a cidade de São Paulo será sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027™. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (07), em cerimônia realizada na sede da federação internacional de futebol, na Suíça.

Os jogos da competição acontecerão na Arena Itaquera. Na Copa masculina de 2014, o estádio abrigou a abertura do torneio, duelo entre Brasil x Croácia, e mais cinco jogos, incluindo uma semifinal.

“São Paulo é uma potência futebolística e está na vanguarda no que diz respeito à organização, investimento e infraestrutura esportiva. Assim como aconteceu em 2014, na Copa do Mundo masculina, receberemos em nossa cidade jogos dessa competição que para o país representa um marco e movimenta milhões pelo mundo. Tenho certeza de que faremos uma grande e inesquecível festa”, comentou a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis.

A tabela de jogos com as 32 seleções participantes só será definida em 2026, após o encerramento das eliminatórias continentais. O Brasil, por ser o dono da casa, está automaticamente classificado.

Essa será a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina, a primeira em solo sul-americano. Os Estados Unidos são o país que mais venceram o torneio, com quatro títulos. O Brasil ainda busca seu primeiro troféu. Em 2007, foi vice ao perder para a Alemanha. A campeã da última edição, em 2023, foi a Espanha

Embora não tenha a estrelinha de campeão bordada na camisa, o Brasil detém recordes importantes na Copa. A atacante Marta é a maior artilheira da história da competição, com 17 gols em 20 jogos. Já a ex-volante Formiga é a única atleta, no masculino ou feminino, a ter jogado sete Copas: ela foi a campo nas edições de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Juntamente com a Prefeitura da cidade de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo trabalha para a realização do projeto, visando à melhor estrutura e condições para o evento.

A Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027™ começará no dia 24 de junho e a final está prevista para 25 de julho.