São Paulo e LDU se enfrenta nesta quinta pela Sul-Americana

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para encarar a LDU pela Copa Sul-Americana. A partida será às 19 horas.

O volante Pablo Maia não se recuperou de uma indisposição estomacal que o tirou de campo no começo do jogo contra o Botafogo, no sábado. Ele nem viaja com a delegação ao Equador, na tarde desta terça.

Luan, que o substituiu no sábado, é uma opção para o técnico Dorival Júnior.

Uma provável escalação do São Paulo para encarar a LDU tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Luan (Pablo Maia), Alisson (Gabriel Neves), Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri.