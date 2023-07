São Paulo e Santos duelam no Morumbi pelo Brasileirão

Após a vitória histórica contra o Palmeiras na última quinta-feira (13) por 2 a 1, de virada, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, o Tricolor volta suas atenções para o Brasileirão.

Com 22 pontos, o time do técnico Dorival Júnior tenta entrar no G6 da competição nacional. O jogo deste domingo pode dar ainda mais moral para o São Paulo, que busca manter a ótima fase e tenta vencer seu primeiro clássico no Brasileirão.

Apesar disso, o São Paulo terá um desfalque importante para a partida: Gabriel Neves. O volante teve diagnosticada uma fratura na costela após a classificação sobre o Palmeiras, fez exames após o duelo e ficará em tratamento no Reffis do clube.

Do outro lado, o Santos tenta se recuperar no Brasileirão. O time de Vila Belmiro anunciou reforços nos últimos dias - uma das maiores cobranças da torcida - e precisa emendar uma sequência de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Santos venceu o Goiás por 4 a 3 na Vila.

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo (16), às 16 horas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Morumbi.