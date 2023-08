São Paulo enfrenta o San Lorenzo fora pela Copa Sul-Americana

O São Paulo enfrenta nesta quinta-feira o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, em jogo na Argentina, às 19 horas.

O treino do São Paulo desta quarta-feira teve uma boa notícia. O centroavante Calleri se recuperou das dores na coxa direita e participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Desta maneira, ele pode ser uma surpresa na equipe titular.

Desta maneira, um provável São Paulo para enfrentar o San Lorenzo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri (Juan).