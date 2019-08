São Paulo fica no zero a zero contra o Grêmio no Morumbi

O São Paulo empatou sem gols com o Grêmio, na manhã deste sábado (31), no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor paulista está na 3ª posição e deixou de encostar nos líderes Flamengo e Santos, que até o começo dessa rodada tinham apenas 3 pontos na frente. Por outro lado, o time gaúcho subiu para a 11ª posição. Mais de 47 mil torcedores prestigiaram o duelo. Um deles caiu, da arquibancada superior nas cadeiras inferiores, em cima de uma menina.

1º tempo

Com um retrospecto recente não muito favorável contra o Grêmio no Brasileirão – time gaúcho ganhou três e empatou três partidas com o tricolor paulista nos últimos seis jogos entre as equipes, o São Paulo entrou em campo pressionando no ataque. E o primeiro lance de perigo aconteceu aos 7 minutos. O meia Tchê Tchê recebeu na grande área, virou e chutou de esquerda. A bola desviou no lateral gaúcho Capixaba e sobrou para o atacante Antony, que na pequena área finalizou de primeira para fora.

O Grêmio respondeu com o próprio Capixaba, que recebeu a bola dentro da grande área e bateu no canto esquerdo. O goleiro Tiago Volpi se esticou todo e fez linda defesa.

A partida se equilibrou. Mas, no final da primeira etapa, o São Paulo ainda deu dois chutes perigosos de fora da área, ambos de Tchê Tchê.

Acidente

Aos 17 minutos de jogo, um torcedor do São Paulo caiu, da arquibancada superior nas cadeiras inferiores, em uma menina, de 13 anos. O torcedor e a menina foram imobilizados por médicos e levados para hospitais da Capital. Até o fechamento da reportagem não foi divulgado o estado de saúde do torcedor e da menina. No entanto, os dois saíram conscientes do estádio.

2º tempo

As duas equipes voltaram afiadas para o segundo tempo, mas pecando nas finalizações. Uma delas foi do volante Thaciano, do Grêmio, que arriscou de fora da área e viu a bola tocar na ponta dos dedos de Tiago Volpi e ir para escanteio. O São Paulo também chegou com Vitor Bueno. O atacante recebeu sozinho dentro da pequena área, mas demorou para concluir a jogada e foi desarmado.

Nos últimos 10 minutos de jogo, o time da casa voltou a pressionar. O atacante Antony arriscou duas vezes e parou no goleiro Júlio César. Mas, tudo foi por água abaixo quando o são-paulino foi expulso faltando cinco minutos para o fim da partida.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo vai enfrentar o Internacional, no sábado (7), no Sul. Já o Grêmio encara o Athletico-PR, na quarta-feira (4), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, em Curitiba. No primeiro jogo, no Sul, o Grêmio venceu por 2 a 0.