Saspe abre inscrições para hidroginástica só para mulheres no próximo dia 19

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), abre 90 vagas para aulas de hidroginástica destinadas só para mulheres. As inscrições começam no dia 19 de fevereiro (segunda-feira) e devem ser feitas de forma presencial na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, entre 8 e 17 horas. As atividades terão início em 13 de março (quarta-feira) e se estendem até novembro.

Para se inscrever, a interessada deve ter, pelo menos, 18 anos e apresentar duas fotos 3x4, cópias simples do comprovante de residência de Suzano e do documento de identidade e atestado médico atualizado para a prática.

Vale ressaltar que não serão aceitos encaminhamentos ou solicitações médicas. Apenas o atestado informando que a mulher está apta para hidroginástica, assinado pelo médico da rede pública ou particular.

As aulas estão previstas para começar em 13 de março e ocorrerão todas as quartas-feiras, às 15 horas, na piscina do Parque Max Feffer, situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as atividades são muito importantes para a saúde mental e física das participantes. “A hidroginástica é mais do que um exercício. Ela também proporciona bem-estar, pois as alunas terão não apenas mais saúde e qualidade de vida, mas também convívio social e empoderamento", comentou.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a iniciativa é de extrema importância e um ato de cuidado com as munícipes. “Sem dúvida, a água se torna o palco da transformação física e emocional. Nesse ambiente seguro e acolhedor, a prática fortalece o corpo e promove a confiança e a conexão entre as participantes, tornando-se uma atividade esportiva fundamental no dia a dia delas", ressaltou.

Para outras informações a respeito da hidroginástica apenas para mulheres, o munícipe pode entrar em contato diretamente com o Saspe, por meio do telefone (11) 4748-1152.