Secretaria de Esporte de Mogi abre seletiva para time de vôlei feminino

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) promoverá no dia 9 de fevereiro uma seletiva para a formação da equipe de vôlei feminino que representará Mogi das Cruzes neste ano.

As atividades acontecerão no Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos e serão realizadas em dois horários: às 13h30, com a categoria sub-16, para jovens de 14 a 16 anos, e às 14h30 com o sub-18 e sub-20, para participantes de 16 a 20 anos.

“Seletivas como essa são importantes para oferecer a possibilidade do surgimento de novos talentos aqui da cidade, dando oportunidade para os mogianos ingressarem no esporte e praticá-lo com as instruções de profissionais capacitados”, ressaltou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Os interessados deverão comparecer ao Complexo Esportivo uma hora antes da seletiva de sua categoria, levando uma cópia do RG, CPF e comprovante de endereço.

A Secretaria de Esporte e Lazer ainda informa que os candidatos devem levar um shorts, uma camiseta e um tênis adequados para a prática esportiva.

O Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos está localizado ao lado do Ginásio Municipal, na rua avenida Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5103.