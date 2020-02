Secretaria de Esportes abre 480 vagas para artes marciais

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano abriu inscrições para 480 vagas em artes marciais e outras modalidades de luta, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. As oportunidades são para aulas de Aikidô, Boxe, Capoeira, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Sumô e Taekwondo, em diferentes horários, nos turnos da manhã, tarde e noite. As inscrições são voltadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com previsão de início das aulas em março.

Os interessados devem comparecer ao Departamento Técnico da pasta (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro). É necessário apresentar duas fotos 3x4, cópias do comprovante de residência e do RG e atestado médico de aptidão física. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o secretário Arnaldo Marin Júnior, as aulas serão promovidas pelas entidades conveniadas no próprio Portelão, que passou por adequações para atender os futuros alunos neste ano. “Teremos capacidade para receber de 25 a 30 crianças e adolescentes por aula. O espaço foi aprimorado para melhor oferecer as modalidades, que requerem disciplina e determinação. Espero que possamos contribuir com o aprendizado de meninos e meninas, por meio da orientação dos professores na formação do caráter e personalidade”, afirmou.

As vagas são limitadas a 480 participantes, que serão divididos em turmas conforme cada modalidade: Aikidô (25 vagas, noite); Boxe (50 vagas, tarde e noite); Capoeira (50 vagas, manhã, tarde e noite); Jiu-Jitsu (50 vagas, manhã e noite); Judô (75 vagas, manhã e noite); Karatê (150 vagas, manhã e tarde); Sumô (30 vagas, manhã) e Taekwondo (50 vagas, manhã e tarde). Outras informações podem ser obtidas junto ao Departamento Técnico da secretaria, no telefone (11) 4746-1886.