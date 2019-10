Secretaria de Esportes de Suzano abre mais de 2 mil vagas em aulas de 22 modalidades

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano abriu inscrições para 2,3 mil vagas em aulas gratuitas de 22 modalidades. As oportunidades são para Academia ao Ar Livre, Aikidô, Atletismo, Basquete, Boxe, Capoeira, Futebol de Areia, Futebol de Campo, Futsal, Ginástica Localizada, Ginástica Rítmica, Handebol, Jiu-Jitsu, Jogos de Mesa, Judô, Karatê, Muay Thai, Natação/Hidroginástica, Sumô, Taekwondô, Vôlei Adaptado e Vôlei.

Para se inscrever é necessário apresentar atestado médico, comprovante de endereço, documento de identidade ou certidão de nascimento e duas fotos 3x4 no Departamento Técnico da pasta, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, das 9 às 17 horas. A entrada fica na rua Monsenhor Nuno, 130, na área central de Suzano.

As oportunidades são destinadas principalmente a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, à exceção de Natação/Hidroginástica, que é para todas as faixas etárias (100 vagas para a piscina do Estádio Francisco Marques Figueira e 200 para a do Parque Max Feffer), e de Academia ao Ar Livre, Jogos de Mesa e Vôlei Adaptado, para pessoas da Melhor Idade. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886.

As aulas são oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer por meio de convênios celebrados com entidades no início do ano após realização de chamamento público para esta finalidade. Atualmente, mais de 12 mil alunos estão matriculados nas modalidades disponíveis. “Batemos a nossa meta no ano para atendimento nas aulas de esportes e agora ampliamos o número de vagas sem precisar aumentar os custos para isso”, destacou o secretário Arnaldo Marin Junior.

Vagas abertas nas 22 modalidades oferecidas

Academia ao Ar Livre – 100

Aikidô – 30

Atletismo – 50

Basquete – 40

Boxe – 50

Capoeira – 50

Futebol de Areia – 20

Futebol de Campo – 500

Futsal – 50

Ginástica Localizada – 30

Ginástica Rítmica – 80

Handebol – 30

Jiu-Jitsu – 500

Jogos de Mesa – 100

Judô – 80

Karatê – 100

Muay Thai – 60

Natação/Hidroginástica – 300

Sumô – 30

Taekwondô – 30

Vôlei Adaptado – 10

Vôlei – 60

TOTAL – 2.300