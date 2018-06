Secretaria de Esportes de Suzano segue com inscrições para aulas em 21 modalidades

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano segue com inscrições abertas para vagas em aulas de 21 modalidades. Os núcleos estão distribuídos por todas as regiões do município. A iniciativa é realizada como parte do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), do governo federal, e por meio de convênios com entidades locais.

As modalidades esportivas disponíveis são: atletismo, aikidô, basquete, boxe, capoeira, ciclismo, damas e xadrez, futebol, futebol de areia, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, caratê, kendô, muay thai, sumô, tae kwon-do, voleibol, atividades físicas para a Melhor Idade e para Pessoas com Deficiência (PCDs). Entre os locais onda há núcleos estão Vila Amorim, Jardim Urupês, Jardim Colorado, Vila Figueira e Parque Municipal Max Feffer.

O investimento do município é de R$ 1,9 milhão até o fim deste ano. Do total de vagas, 3.750 foram abertas em parceria com entidades locais, enquanto as demais são oferecidas por meio do Pelc. O número em cada núcleo ou escolinha varia entre 150 e 2 mil.

O preenchimento das vagas, que somam 9,5 mil, é feito o ano todo por ordem de chegada nesses locais ou na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada no Complexo Esportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro). Para se inscrever, deve ser apresentado cópia do documento de identidade, cópia do comprovante de endereço, duas fotografias tamanho 3x4 e atestado médico de aptidão física.

Segundo o secretário Arnaldo Marin Júnior, o investimento do Poder Público no esporte de base atende a diversas demandas. “Não apenas estimula futuros talentos em várias modalidades, como também representa um elemento importante junto à comunidade para o incentivo à prática esportiva como promoção da saúde e para afastar o jovem da violência e da criminalidade”, disse o chefe da pasta.

Mais informações sobre as inscrições estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886, de segunda a sexta-feira, no período entre 9 e 17 horas.

Natação

Em relação às aulas de natação e de hidroginástica, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer prorrogou o prazo para as pessoas sorteadas efetuarem a matrícula até 29 de junho (sexta-feira). A extensão foi definida por causa da dificuldade de conseguir atestado médico de aptidão física e dermatológica que muitos dos futuros alunos alegaram.