Secretaria de Esportes realiza desfile de formatura com alunos neste sábado

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano realiza neste sábado (15) uma apresentação dos formandos das 22 modalidades esportivas oferecidas pela pasta ao longo de 2018. O evento será realizado na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), a partir das 8 horas, e contará com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Neste ano, foram mais de 13 mil vagas oferecidas a pessoas de todas as faixas etárias, com aulas ministradas nas entidades esportivas e nos equipamentos públicos de Suzano. O número de contemplados superou o que previa o Edital 2018, que era de 8,7 mil vagas.

“Só em natação e hidroginástica, a Secretaria de Esportes ultrapassou a marca de 3,1 mil alunos atendidos nas piscinas do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira e no Parque Max Feffer. As demais, juntas, somam 9,4 mil”, informou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior,

Entre as atividades esportivas oferecidas, estão academia ao ar livre, aikidô, atividade da melhor idade, atletismo, basquete, boxe, capoeira, ciclismo, damas e xadrez, futebol de areia, futebol de campo, futsal, handebol, Jiu Jitsu, Muay Thai, Judô, Karatê, Kendô, natação e hidroginástica, pessoas com deficiência, sumo, taekwondo e vôlei.

De acordo com Marin Junior, o amplo atendimento à comunidade suzanense foi possível graças ao apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi e a dedicação dos professores e equipes das diferentes modalidades oferecidas na cidade.

“Para 2019, queremos superar o número de alunos atendidos. Estamos trabalhando e organizando nosso calendário. Desta forma, em fevereiro vamos divulgar a quantidade de vagas e as atividades. Agradeço a participação de todos os suzanenses, principalmente por acreditarem na administração municipal e em nosso trabalho”, declarou o titular da pasta.

Para participar do desfile dos formandos, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pede para que o interessado chegue com 30 minutos de antecedência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4746-1886 ou pessoalmente no Complexo Esportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro)