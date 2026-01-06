Segunda rodada da Copinha em Mogi será disputada nesta quarta-feira, no Nogueirão

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe nesta quarta-feira (07/01), a partir das 13h, a segunda rodada do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. União Mogi e Fortaleza podem garantir a classificação para a próxima fase da competição em caso de vitórias em seus jogos. A entrada para acompanhar as partidas permanece gratuita e os torcedores devem reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br.

Às 13h, o União Mogi enfrenta o Centro Olímpico (SP) tentando a segunda vitória na competição. No primeiro jogo, o time da cidade passou pelo Confiança (PB) por 2 a 0 e um novo triunfo pode garantir o alvirrubro na próxima fase da Copinha. Já a equipe paulistana busca a recuperação, após ser derrotada pelo Fortaleza na estreia.

Logo depois, às 15h15, o Fortaleza enfrenta o Confiança (PB) e também pode garantir o seu lugar na próxima etapa da competição. A equipe cearense chega embalada pela vitória na estreia por 1 a 0, enquanto os paraibanos buscam a recuperação.

Para garantir seus ingressos, os torcedores devem ter cadastro e reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br. Para facilitar a entrada dos torcedores, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizará cartazes com o QR Code de acesso ao site nas entradas do Nogueirão. Além disso, monitores poderão auxiliar e orientar o público que tiver dificuldade para fazer o cadastro e a reserva do ingresso.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá acessar o site e fazer o cadastro dos seus dados, além da coleta da imagem facial. Após este passo, os jogos disponíveis da Copinha aparecerão na tela inicial, de acordo com os grupos e sedes. Quem for acompanhar as partidas em Mogi das Cruzes deve acessar o Grupo 23, que tem sede na cidade.

A realização da Copa São Paulo de Futebol Júnior no município envolve a atuação integrada da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a participação das secretarias de Esportes e Lazer, Segurança, Saúde e Bem-Estar, Serviços Urbanos e Zeladoria, Mobilidade e Trânsito, além do Semae, garantindo organização, segurança e conforto ao público.

Considerada a maior competição de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Após cinco anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes voltou a apoiar financeiramente a realização do torneio, reforçando a política municipal de incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.