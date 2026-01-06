Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 06 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Segunda rodada da Copinha em Mogi será disputada nesta quarta-feira, no Nogueirão

Às 13h, o União Mogi enfrenta o Centro Olímpico (SP) e pode garantir a classificação para a próxima rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o Fortaleza joga contra o Confiança (PB), a partir das 15h15

06 janeiro 2026 - 12h01Por De Mogi
- (Foto: Divulgação/PMMC)

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe nesta quarta-feira (07/01), a partir das 13h, a segunda rodada do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. União Mogi e Fortaleza podem garantir a classificação para a próxima fase da competição em caso de vitórias em seus jogos. A entrada para acompanhar as partidas permanece gratuita e os torcedores devem reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br.

Às 13h, o União Mogi enfrenta o Centro Olímpico (SP) tentando a segunda vitória na competição. No primeiro jogo, o time da cidade passou pelo Confiança (PB) por 2 a 0 e um novo triunfo pode garantir o alvirrubro na próxima fase da Copinha. Já a equipe paulistana busca a recuperação, após ser derrotada pelo Fortaleza na estreia.

Logo depois, às 15h15, o Fortaleza enfrenta o Confiança (PB) e também pode garantir o seu lugar na próxima etapa da competição. A equipe cearense chega embalada pela vitória na estreia por 1 a 0, enquanto os paraibanos buscam a recuperação.

Para garantir seus ingressos, os torcedores devem ter cadastro e reservar seus ingressos no site fpf.soudaliga.com.br. Para facilitar a entrada dos torcedores, a Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizará cartazes com o QR Code de acesso ao site nas entradas do Nogueirão. Além disso, monitores poderão auxiliar e orientar o público que tiver dificuldade para fazer o cadastro e a reserva do ingresso.

Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá acessar o site e fazer o cadastro dos seus dados, além da coleta da imagem facial. Após este passo, os jogos disponíveis da Copinha aparecerão na tela inicial, de acordo com os grupos e sedes. Quem for acompanhar as partidas em Mogi das Cruzes deve acessar o Grupo 23, que tem sede na cidade.

A realização da Copa São Paulo de Futebol Júnior no município envolve a atuação integrada da Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a participação das secretarias de Esportes e Lazer, Segurança, Saúde e Bem-Estar, Serviços Urbanos e Zeladoria, Mobilidade e Trânsito, além do Semae, garantindo organização, segurança e conforto ao público.

Considerada a maior competição de futebol de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Após cinco anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes voltou a apoiar financeiramente a realização do torneio, reforçando a política municipal de incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.

O Nogueirão fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº, na Vila Industrial.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Vôlei busca reação contra o Montes Claros fora de casa
Esportes

Mogi Vôlei busca reação contra o Montes Claros fora de casa

Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube
Esportes

Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional
Esportes

Mogi Vôlei projeta 2026 buscando a elite do vôlei nacional

Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei
Esportes

Prefeitura e Imprensa realizam jogos de confraternização de futebol e vôlei

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos
Esportes

Secretaria de Esportes e Lazer fecha ano com mais de 28 mil alunos atendidos

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet
Esportes

Entrada no Nogueirão para jogos da Copinha será feita com ingresso gratuito obtido pela internet