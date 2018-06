Seleção brasileira começa a se preparar para enfrentar a Costa Rica

Depois do empate com a Suíça, na estreia da Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira começou os preparativos para a próxima partida, que será na sexta-feira (22), contra a Costa Rica. Os jogadores voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira (18), no campo principal do centro de treinamento do Brasil, em Sochi.

Os atletas que começaram o jogo contra a Suíça fizeram trabalhos individualizados. Um grupo fez atividades de campo, e outros ficaram entre sessões de fisioterapia e na academia. Neymar, Thiago Silva e Paulinho fizeram apenas procedimentos regenerativos pós-jogo nas dependências da concentração, nenhum dos três atletas, segundo a CBF, preocupa para a sequência da competição. Alisson treinou separado com o preparador de goleiros Taffarel e o seu assistente, Rogério Maia.

Já os reservas treinaram com bola sob observação do técnico Tite e seus auxiliares. Antes das atividades no campo, Douglas Costa, Taison, Geromel, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Fagner, Marquinhos, Fred, Firmino, Ederson e Cássio fizeram um trabalho de ativação muscular na academia. No gramado, esse grupo treinou ataque contra defesa em campo reduzido por cerca de 45 minutos. Depois, trabalharam finalizações com os goleiros Cássio e Ederson se revezando no gol. No final das atividades, Filipe Luís, Fagner e Douglas Costa treinaram cobranças de pênaltis.

O treino da Seleção Brasileira foi aberto à imprensa. Após os trabalhos, os jogadores foram liberados e devem se reapresentar no hotel amanhã pela manhã. À tarde, a equipe voltará a treinar, mas a imprensa só poderá acompanhar os 20 minutos iniciais. O Brasil volta a campo às 9h (horário de Brasília), sexta-feira, em São Petersburgo.