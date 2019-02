Seleção Brasileira de Taekwondo realiza camping de treinamento em Suzano

A Seleção Brasileira de Taekwondo realizará a partir desta sexta-feira (1º), um camping de treinamento na região central de Suzano. O evento será aberto ao público e contará com trinta e três atletas profissionais, além da comissão técnica da Seleção Brasileira de Taekwondo.

O evento, que acontecerá dentro do Colégio Cetés, faz parte do cronograma oficial da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) que realizará quatro eventos semelhantes durante o ano de 2019, cada um em um estado diferente. Os outros eventos de camping serão realizados em Goiás, Rio de Janeiro e em outra cidade de São Paulo.

De acordo com o diretor administrativo e financeiro do colégio, Claudio Yuji Higuchi, que também leciona aulas de taekwondo na instituição, o primeiro camping do ano acontecerá em Suzano e contará com trinta e três atletas da seleção, além da comissão técnica da equipe nacional.

Três atletas da Seleção Brasileira de Poomsae, modalidade que mais cresce no taekwondo, são alunos de Claudio Yuji. "O Poomsae é modalidade do taekwondo que mais tem crescido, a modalidade foi até inserida neste ano nos Jogos Pan Americanos", conta o professor.

"O treinamento será realizado entre os dias 01 ao 03. Adicionalmente, neste camping, teremos a definição dos titulares das categorias Juvenil (masculino e feminino) e Freestyle, cada dia terá duas seções de treino. das 9h às 12h e das 14h às 15h", explica Caludio Yuji.

O camping é uma atividade programada para alinhar os treinamentos com objetivos específicos dos atletas. Os eventos eram realizados no estado do Rio de Janeiro, pois antes só havia atletas cariocas na Seleção. Atualmente São Paulo tem o maior numero de atletas na seleção.