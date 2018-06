Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste domingo contra a Suíça

A seleção brasileira entra em campo contra a Suíça às 15 horas (no horário de Brasília) deste domingo na Arena Rostov. É a estreia na Copa do Mundo.

Marcelo será o capitão da seleção brasileira na partida. O técnico Tite confirmou a braçadeira para o lateral esquerdo neste sábado (16), véspera do confronto com a Suíça. O jogador já havia usado a braçadeira uma vez sob o comando do treinador. Foi na vitória por 2 a 0 em cima do Equador, em 2017, em jogo válido pelas Eliminatórias. Algo que ele considera normal, já que exerce a função em seu clube, o Real Madrid.

"Virei terceiro capitão do Real Madrid aos 24 anos, depois me tornei o segundo com apenas 26. É uma situação que eu gosto, pois sinto que tenho algo a passar. Todos aqui exercem algum tipo de liderança, mas o tempo te dá experiência. Com 30 anos, o que eu já vivi no futebol, acho que tenho algo a acrescentar", analisou Marcelo.

Escalado para a coletiva de imprensa pré-jogo, como geralmente acontece com os capitães no comando de Tite, Marcelo ainda aproveitou para relembrar os sonhos de quando era criança e ainda vivia a emoção de torcedor.

"Quando eu jogava bola na rua, na areia, eu sonhava em um dia estar aqui. Hoje, eu posso representar meu país numa Copa do Mundo e ainda ser o capitão na estreia. Isso não tem preço", definiu.