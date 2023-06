Seleção Brasileira de ginástica rítmica se apresenta em Suzano com apoio do Clube Suzaninho

A seleção brasileira de ginástica rítmica se apresentou, com o apoio do Clube Suzaninho, na Copa SP de Ginástica Rítmica, realizada pela Federação Paulista de Ginástica, que aconteceu nos dias 3 e 4 de junho no Ginásio Municipal Roberto David, no Sesc, em Suzano. Estiveram presentes a seleção brasileira adulta e juvenil, tanto do conjunto quanto do individual.

O Clube Suzaninho também participou da competição que contou com mais de 25 equipes, totalizando 120 ginastas de todo o estado de São Paulo. A equpe de Suzano terminou a competição com o vice-campeonato do Nível 1 na categoria Infantil com as ginastas Isabeli Ueda, Mariana Maceu e Luiza Lopes. Além disso, Anny Caroline, pela categoria Infantil Elite, conquistou o 8° lugar na bola. Outros resultados da equipe foram um 4° lugar no Conjunto Infantil de Maças e um 5° lugar no Conjunto Pré-Infantil.

A técnica do Clube Suzaninho de Ginastica Rítmica, Elvira Viggiano, avaliou o desempenho de suas atletas na competição.

"Foi muito bom. Deu para avaliar os pontos positivos e negativos e melhorar. Elas trouxeram troféu para casa, foi muito boa a participação", disse a treinadora.

As próximas competições da equipe serão o Brasileiro adulto, o Juvenil e a Copa SP Nível 3, os Jogos da Juventude, os Jogos Regionais, as Seletivas Escolares e o Campeonato Estadual Infantil e Pré-Infantil. De imediato, a preparação é para a seletiva dos Jogos Escolares, que acontecerá no dia 15 de junho, e para a Copa SP Nível 3, que ocorrem nos dias 17 e 18 de junho. Já o Estadual Juvenil será realizado nos dias 24 e 25 de junho.