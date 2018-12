Seleção turca de skate visita pista no Parque Max Feffer

Os atletas profissionais da seleção turca de skate visitaram ontem a nova pista de Suzano. A Suzano Skate Park foi inaugurada no último mês de novembro, no Parque Max Feffer e tem conquistado praticantes do esporte.

O espaço de 2,6 mil m² possui mais de 20 obstáculos, e é considerada uma das maiores pistas da América Latina. A pista de skate tem capacidade para receber campeonatos estaduais e nacionais. A nova estrutura tem atraído o olhar dos skatistas profissionais que enxergam a possibilidade da realização de grandes competições no local.

O skatista turco profissional Gökhan Ertan, que faz parte da seleção, aprovou o espaço e disse que grandes melhorias foram feitas no local. Ele destaca a importância de espaços como este para o incentivo do esporte na vida dos jovens. Ele complementa dizendo “o skate faz com que a gente se esqueça dos nossos problemas, além de desenvolver o nosso intelecto, isto é muito importante para os jovens" afirma Gökhan Ertan.

O capitão da equipe Cenk Kulioglu, foi um dos primeiros skatistas profissionais da Turquia. Cenk é vencedor de importantes prêmios de skate. Segundo ele, os governantes brasileiros entenderam a grande importância deste esporte para a população, incentivando os jovens e adultos.

A seleção turca agradeceu a recepção calorosa dos brasileiros e afirma que tem interesse de participar de competições no país.