Seletivas de futebol 2024 para o Aster Itaquá estão com inscrições abertas

O Aster Itaquá, time que conquistou o coração da cidade e foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, está com inscrições abertas para a peneira 2024 nas categorias sub-15 e sub- 17.



Os interessados devem ir com o responsável legal até o Ginásio de Esportes Sumiyoshi Nakaharada (rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão) neste sábado (3), das 8h às 14h.



Podem participar atletas de 14 a 17 anos. Para se inscrever é necessário levar cópias de RG, comprovante de residência, atestado médico de apto a desempenhar atividades físicas ou um termo de autorização assinado pelo responsável legal.



"A oportunidade da seletiva que tantos queriam chegou e essa novidade será a realização do sonho de muitos jovens. O clube veio para agregar valor ao esporte de nossa cidade", disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.



As peneiras serão realizadas na próxima quarta (7) para a categoria sub-17 (nascidos em 2007 e 2008) e quinta (8) para a categoria sub-15 (nascidos em 2009 e 2010), das 9h às 12h e das 14h às 17h.



"Serão dois dias de peneira para ninguém ficar de fora. Quero ver os atletas da cidade participando e vamos reforçar ainda mais o time com nossos jovens", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.