Sem Neymar, Ancelotti convoca seleção para dois jogos das Eliminatórias

O treinador italiano Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo e convocou, nesta segunda-feira à tarde, a primeira seleção de jogadores para dois jogos das Eliminatórias.

A lista não tem Neymar. Ancelotti afirmou que conversou com o atleta e ambos concordaram de que não era momento para chamá-lo.

A CBF preparou uma cerimônia especial para apresentar o técnico, multicampeão na Europa, e assim convocar sua primeira lista.

No dia 5 de junho a seleção encara o Equador fora de casa. No dia 10, também com essa lista de convocados, enfrenta o Paraguai. No setembro, no dia 4, o Brasil recebe o Chile e no dia 9 enfrenta a Bolívia, fechando os jogos pelas Eliminatórias.

Entre os dias 6 e 14 de outubro será escolhido um amistoso, assim como entre os dias 10 e 18 de novembro. Em março e junho serão mais amistosos, e em junho e julho a Copa do Mundo.

Lista

Goleiros:

Alisson

Bento

Hugo Souza

Defesa:

Alex Sandro

Alexsandro Ribeiro

Beraldo

Carlos Augusto

Danilo

Leo Ortiz

Marquinhos

Vanderson

Wesley

Meio-campo:

Andreas Pereira

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Ederson

Gerson

Atacantes:

Antony

Estevam

Gabriel Martinelli

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

Vinicius Jr.