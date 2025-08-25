Sem Neymar e Vinícius Júnior, Ancelotti convoca seleção para jogos contra Chile e Bolívia

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou os jogadores que vão fazer as duas últimas partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

A lista não teve estrelas do Real Madrid, como Vinícius Júnior e Rodrygo. E também não teve Neymar.

Segundo Ancelotti, a ideia é de que nessa sua primeira convocação "fosse para conhecer novos jogadores e testar esses novos atletas".

"Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testar mais Neymar. O que ele precisa é estar bem fisicamente, preparado para jogar na Copa do Mundo", afirmou.

São nove nomes novos na lista do treinador.

Lista de convocados Brasil

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mônaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mônaco), Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit), Mateus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

