Semifinalista em 2024/25, Suzano Vôlei estreia na Superliga nesta quarta-feira

Dias após o vice-campeonato paulista, o Suzano Vôlei se prepara para a estreia na Superliga 2025/26, e o primeiro jogo do Clube do Alto Tietê na competição nacional será o clássico contra o Viapol Vôlei, de São José dos Campos (SP), já nesta quarta-feira (22/10), às 21 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Os ingressos para este duelo seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

A equipe da cidade tricampeã brasileira em 1993, 1994 e 1997 abre o torneio de maior relevância do calendário nacional com um retrospecto positivo. Na edição de 2024/25, o Suzano honrou a tradição herdada pelas equipes dos anos 1990 e 2000 e chegou longe nos playoffs, alcançando as semifinais e terminando o campeonato na 4ª colocação geral pela segunda vez em três temporadas. A expectativa é repetir a campanha e alçar voos ainda maiores no torneio que reúne as 12 principais agremiações do País em jogos de turno e returno disputados entre outubro de 2025 e março de 2026. Os oito melhores times ao final da primeira metade do campeonato garantem vaga na Copa Brasil, e as equipes que ficarem nestas posições ao término da 1ª fase classificam-se ao mata-mata, disputado em melhores de três nas quartas de final e semifinal. A decisão será disputada em partida única em maio do próximo ano, com sede a ser definida.

Para começar bem a competição, o time treinado por Cezar Douglas tem pela frente o Viapol Vôlei, rival que o Suzano já enfrentou e venceu fora de casa na atual temporada. O retrospecto favorável ao time do Alto Tietê também se faz presente na ampla vantagem da equipe mandante nos confrontos mais recentes. Os suzanenses venceram os últimos cinco jogos frente aos são-joseenses que, por sua vez, não triunfam sobre o atual vice-campeão paulista desde 2023. Junto a isso, o fator casa também promete fazer a diferença na busca pelo primeiro resultado positivo na competição.

O técnico do Clube do Alto Tietê pontuou que a 2ª colocação no estadual é página virada dentro da equipe que, desde segunda-feira (20/10), trabalha com foco total no adversário do Vale do Paraíba. “Este é outro campeonato, outro momento, por isso é importante virar a chave e trabalhar com os jogadores a relevância destes próximos compromissos para começar bem a Superliga. Nosso objetivo é estar no mata-mata e, para isso, temos que começar vencendo e somando pontos desde os primeiros jogos, especialmente em casa. Será uma partida complicada, como todo clássico estadual costuma ser, mas vamos em busca desse triunfo” disse Cezar Douglas.

A estreia do Suzano na Superliga acontecerá nesta quarta-feira (22/10), às 21 horas, na Arena Suzano, contra o Viapol Vôlei. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.

Ingressos sociais

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

