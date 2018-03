Sensei japonês virá a Mogi conhecer aulas de judô em escola de período integral

O Cempre Dra. Ruth Cardoso, no Jardim Layr, receberá nesta quinta-feira (8), das 9 às 11h30, a visita do sensei Hirotaka Okada, que virá do Japão para conhecer como o judô é ensinado nas escolas brasileiras. A modalidade faz parte da área esportiva do programa Escola de Tempo Integral e tem revelado talentos nas unidades escolares. A rede municipal de ensino atende 46,6 mil alunos, sendo 22 mil em período integral.

Mogi das Cruzes foi uma das cidades brasileiras escolhidas para a visita do sensei, que foi medalha de bronze olímpico em 1992 e campeão mundial de judô nos anos de 1987 e 1991. Atualmente, Okada é professor assistente na Universidade de Tsukuba, no Japão. O sensei estará em Mogi das Cruzes a convite da Federação Paulista de Judô, que também acompanhará a visita à unidade escolar.

Na rede municipal de ensino, o judô é ensinado em vinte escolas, que oferecem o período integral. Pelo programa Escola de Tempo Integral, os alunos frequentam as aulas em um período e participam de oficinas nas áreas intelectual, esportiva e cultural no contraturno. São oferecidas cinco refeições. No Cempre Dra. Ruth Cardoso, a modalidade foi retomada no ano passado e tem como monitor Paulo Schmitd.

A unidade realizou em 2017, na programação da Campanha Outubro da Educação, promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, seu I Festival de Judô. Em setembro do mesmo ano, participou do Campeonato Municipal de Judô, realizado no Clube Náutico Mogiano, em que teve quatro alunos campeões e três vice-campeões